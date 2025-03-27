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Логинов — о четвёртом месте в пасьюте на ЧР: я не мог контролировать порывы ветра

Логинов — о четвёртом месте в пасьюте на ЧР: я не мог контролировать порывы ветра
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира Александр Логинов высказался о своём выступлении в гонке преследования на чемпионате России, где он занял четвёртое место.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
27 марта 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Александр Корнев
Удмуртская Республика
35:36.1
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+15.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+21.9

«Был очень сильный ветер. Когда я приходил на рубеж, ветра не было, потом делаешь один-два выстрела, и ветер сильный. Я не смог [это] контролировать. Сегодня тёплая погода, снег тугой, тяжело на рубеже.

Очень рад, что так много болельщиков пришло. В этом году рекордное количество гонок, и надо понимать, что это действительно сложно. После этого мы переезжаем в Мурманск. Стараемся больше отдыхать между стартами», — приводит слова Логинова Metaratings.

Напомним, в сегодняшнем пасьюте Логинов допустил один промах на четырёх огневых рубежах. Победителем гонки стал Александр Корнев.

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