Логинов — о четвёртом месте в пасьюте на ЧР: я не мог контролировать порывы ветра

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира Александр Логинов высказался о своём выступлении в гонке преследования на чемпионате России, где он занял четвёртое место.

«Был очень сильный ветер. Когда я приходил на рубеж, ветра не было, потом делаешь один-два выстрела, и ветер сильный. Я не смог [это] контролировать. Сегодня тёплая погода, снег тугой, тяжело на рубеже.

Очень рад, что так много болельщиков пришло. В этом году рекордное количество гонок, и надо понимать, что это действительно сложно. После этого мы переезжаем в Мурманск. Стараемся больше отдыхать между стартами», — приводит слова Логинова Metaratings.

Напомним, в сегодняшнем пасьюте Логинов допустил один промах на четырёх огневых рубежах. Победителем гонки стал Александр Корнев.