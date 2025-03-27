Александр Корнев: жду Олимпиаду и не думаю о том, что нас могут не допустить

Биатлонист Александр Корнев после победы в сегодняшней гонке преследования на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске сообщил, что намерен готовиться к Олимпийским играм 2026 года, несмотря на неопределённый статус российских спортсменов.

«Жду Олимпийские игры в Италии, больше других мыслей нет. Не думаю о том, что нас могут не допустить или что-то ещё. Работаем каждый день, чтобы оказаться там, стоять на пьедестале и слушать гимн России. Знаю, что в календаре есть такой старт в 2026 году, больше ни о чём не хочу думать.

Что будет на самой Олимпиаде — узнаем там. Слежу за всеми международными стартами, но в основном — за моими ровесниками. Мои ровесники в этом году заезжали на пьедестал. Я способен биться за самые высокие места», — приводит слова Корнева Metaratings.

Напомним, Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане с 6 по 22 февраля. Российские биатлонисты не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за отстранения.