Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктория Метеля высказалась по поводу возможного допуска россиян на Кубок мира

Виктория Метеля высказалась по поводу возможного допуска россиян на Кубок мира
Виктория Метеля
Комментарии

Призёр этапов Кубка России и чемпионата России по биатлону Виктория Метеля оценила свои выступления в сезоне-2024/2025 и высказалась по поводу возможного возвращения россиян на международные старты.

«Итоги сезона? Отличный сезон. Прошла на пять с плюсом. У меня не было пауз в этом сезоне, постоянно бегала. Привыкла к такому режиму, несложно было. В Ханты-Мансийске домашняя атмосфера. Я, конечно, слежу и смотрю за международными стартами. Очень надеюсь, что нас в скором времени допустят до соревнований», — сказала Метеля Metaratings.

На ЧР-2025 в Ханты-Мансийске Виктория Метеля заняла 10-е место в спринте на 7,5 км, допустив два промаха. В гонке преследования спортсменке из ХМАО-Югры удалось подняться на шестую позицию.

Материалы по теме
На чемпионате России — 2025 по биатлону новая звезда. Елизавету среди лидеров не ждали
На чемпионате России — 2025 по биатлону новая звезда. Елизавету среди лидеров не ждали
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android