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Ингрид Тандреволд предстоит перенести ещё одну операцию — Ski-Nordique

Ингрид Тандреволд предстоит перенести ещё одну операцию — Ski-Nordique
Ингрид Тандреволд
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Четырёхкратной чемпионке мира по биатлону Ингрид Тандреволд предстоит перенести операцию по удалению миндалин на этой неделе. Норвежская спортсменка вынуждена была пропустить национальный чемпионат. Об этом сообщили в Ski-Nordique.

«Я бы хотела побороться за титул, но сейчас я лучше приведу своё здоровье в порядок перед началом очень важного олимпийского года и буду смотреть в будущее со спокойствием», — сказала Тандреволд в интервью Ski-Nordique.

Ранее спортсменка перенесла операцию на сердце, а в конце сезона-2024/2025 намекнула на возможное завершение карьеры. В общем зачёте Кубка мира она стала 27-й.

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