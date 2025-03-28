Стурла Легрейд дал совет Себастиану Самуэльссону перед олимпийским сезоном

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд заявил, что швед Себастиан Самуэльссон уже созрел для борьбы за победу в общем зачёте. Он рассчитывает на противостояние с ним в предстоящем олимпийском сезоне.

«Я надеюсь на норвежско-шведскую дуэль за «Большой хрустальный глобус» (в сезоне-2025/2026). Для него (Себастиана Самуэльссона) уже пришло время. У него дома есть огромный тредбан, а теперь я советую соорудить стрельбище в подвале. Он быстр на лыжах, но ему нужно улучшить показатели в стрельбе», — приводит слова Легрейда Ski-Nordique.

Себастиан Самуэльссон завершил сезон на четвёртом месте в тотале.