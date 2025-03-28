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Елизавета Каплина рассказала, что переживала за Лу Жанмонно в финале КМ по биатлону

Елизавета Каплина рассказала, что переживала за Лу Жанмонно в финале КМ по биатлону
Елизавета Каплина
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина высказалась о развязке сезона-2024/2025 в женской части Кубка мира. В последней гонке за победу в общем зачёте боролись немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно. Однако француженка упала в борьбе с немкой и потеряла шансы на победу в тотале.

«Смотрела прошедший чемпионат мира. Почему международные старты не смотреть-то? Концовка порадовала, было напряжённо, но я сильно болела за француженку Лу Жанмонно. Досадное падение не позволило ей взять золото. Я на протяжении всего сезона следила, как они бегают. Интересно наблюдать. Жанмонно в прошлом году не смогла взять золото, хотела, чтобы в этом у неё получилось.

Сравнения наших выступлений с ними особо нет. Были моменты, когда смотрела, что мои ровесницы бегают там. Я смогла бы составить конкуренцию. Но имеем что имеем», — приводит слова Каплиной Metaratings.

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