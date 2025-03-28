Елизавета Каплина заявила о готовности выступить в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о готовности поехать на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане (Италия) в нейтральном статусе.

«Очень сильно надеюсь, что выступим на Олимпийских играх в 2026 году. Вижу, уже начали это обсуждать. Будем отталкиваться от решений. Если будет оптимальная форма, то почему бы не поехать в Милан под нейтральным статусом и бороться за золото? Всё равно все знают, что мы из России», — сказала Каплина Metaratings.ru.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили, что пока не получали официального запроса от Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным стартам для отбора на ОИ-2026 в Милане (Италия).