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Опубликован список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2025/2026

Опубликован список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2025/2026
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Официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026.

В предварительный состав национальной команды у мужчин вошли Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Рустам Каюмов, Никита Поршнев, Антон Бабиков, Александр Логинов, Александр Корнев, Иван Колотов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Савелий Коновалов, Михаил Стребко, Даниил Усов, Алексей Вагин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Никита Малюгин, Ярослав Конкин, Денис Иродов, Александр Бектуганов, Вячеслав Малеев.

В расширенный список женской сборной России включены Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Анастасия Халили, Полина Плюснина, Виктория Метеля, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Светлана Миронова, Анастасия Гришина, Анастасия Шевченко, Юлия Шеллер, Полина Шевнина, Елизавета Фролова, Инна Терещенко, Маргарита Болдырева, Анастасия Зырянова, Екатерина Суханова, Любовь Калинина, Анастасия Егорова, Ксения Караман, Анастасия Батманова, Евгения Долженкова, Кира Дюжева, Наталья Федченко и Виолетта Шадрина (в юниорский состав).

Видео: Итоги 2024 года в биатлоне

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