Ростовцев дал пояснения к списку кандидатов сборной России по биатлону на сезон-2025/2026

Вице-президент Союза биатлонистов России по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев прокомментировал опубликованный пресс-службой СБР предварительный состав кандидатов в мужскую и женскую сборную России на будущий сезон-2025/2026.

«Хочу подчеркнуть, что этот список кандидатов в сборную предварительный, окончательное решение будет принято СБР во второй декаде апреля. В финальный список попадут по 24 спортсмена у мужчин и женщин. Сегодня тренеры приняли решение, что в этот список войдут 14 спортсменов на основании Технониколь-рейтинга СБР, а 10 – по предложению исполкома Тренерского совета, которое должен утвердить исполком СБР.

Список кандидатов в сборную и список тех, кто будет тренироваться в сборной, – это не одно и то же. В список кандидатов попадают те, кто выполнил критерии, установленные 555-м приказом Минспорта. На сегодняшний день у нас таких 40 мужчин и 38 женщин, и это без учёта спортсменов 2003-2004 г.р., которые выходят в мужчины/женщины в новом сезоне. А количество спортсменов, которые будут тренироваться со сборной, – не более 16 мужчин и 16 женщин.

Далее к 1 мая СБР должен будет определить и направить в ФГБУ ЦСП проект списка кандидатов в сборную России из 24 мужчин и 24 женщин», — приводит слова Ростовцева пресс-служба СБР.

Ранее официальный телеграм-канал Союза биатлонистов России опубликовал предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026, в него вошли 25 мужчин и 28 женщин.

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