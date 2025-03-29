Резцова, Халили, Шевнина и Зырянова выиграли золото в эстафете на ЧР-2025

Сегодня, 29 марта, команда Московской области одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:17.36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. В состав команды вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова.

Вторую строчку заняли представительницы Свердловской области, отстав от лидеров на 9.5 секунды, тройку сильнейших замкнули белорусские биатлонистки (+40,2).

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Эстафета 4x6 км. Женщины:

1. Московская область (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова) — 1:17.36,1 (1+12).

2. Свердловская область (Наталия Шевченко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) +9,5 (3+10).

3. Беларусь (Анна Сола, Ксения Воробей, Ирина Кручинкина-Шаклеина, Динара Смольская) +40,2 (2+17).

4. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Екатерина Мошкова, Владислава Гаврилова, Виктория Метеля) +2.11,5 (1+8).