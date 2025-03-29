Вьюхин не прошёл материальный контроль в рамках эстафеты на ЧР. Его команду сняли с гонки

Российский биатлонист, двукратный чемпион мира среди юношей Андрей Вьюхин не прошёл материальный контроль во время эстафеты 4x7,5 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

«Получил номер на стрельбище, забыл про материальный контроль, просто опоздал. Потерял контроль времени и не успел. Я должен был это сделать раньше, но отвлёкся», — сказал Вьюхин в эфире «Матч ТВ».

Команду Тюменской области — 2, за которую выступал Вьюхин, сняли с гонки из-за оплошности биатлониста. Этап чемпионата России — 2025 в Ханты-Мансийске проходит с 26 по 30 марта. Ранее Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова, представляющие Московскую область, выиграли эстафету 4x6 км.