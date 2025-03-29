Тюменская область победила в мужской эстафете на ЧР-2025

Сегодня, 29 марта, команда Тюменской области одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Биатлонисты преодолели дистанцию за 1:29.15,3, затратив пять дополнительных патронов. В состав команды вошли Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков.

Вторую строчку заняли белорусские спортсмены, отстав от лидеров на 52,9 секунды. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты Свердловской области (+1.14,9).

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Эстафета 4x6 км. Мужчины:

1. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков) — 1:29.15,3 (0+5).

2. Беларусь (Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько, Дмитрий Лазовский) +52,9 (2+15).

3. Свердловская область (Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин) +1.14,9 (3+12).

4. Московская область (Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов, Алексей Зубарев) +1.41,9 (0+10).