Медальный зачёт чемпионата России по биатлону — 2025 на 29 марта

Сегодня, 29 марта, завершился соревновательный день на чемпионате России — 2025 по биатлону. Сборная Свердловской области лидирует в общем медальном зачёте. В её активе три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Женская команда Московской области одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:17.36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. В состав команды вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова. Вторую строчку заняли представительницы Свердловской области, тройку сильнейших замкнули белорусские биатлонистки.

В мужской эстафете победителями стали представители Тюменской области. Биатлонисты преодолели дистанцию за 1:29.15,3, затратив пять дополнительных патронов. В состав команды вошли Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков. Вторую строчку заняли белорусские спортсмены. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты Свердловской области.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России — 2025 на 29 марта: