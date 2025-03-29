Губерниев поздравил команду Московской области с победой в эстафете на ЧР-2025

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поздравил команду Московской области (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова) с победой в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

«Вот это гонки сегодня у биатлонистов! Любимое Подмосковье поздравляю с общекомандной победой! Впервые в истории! Ура!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Биатлонистки, представляющие Московскую область, преодолели дистанцию за 1:17.36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Вторую строчку заняли представительницы Свердловской области, отстав от лидеров на 9,5 секунды, тройку сильнейших замкнули белорусские биатлонистки (+40,2).