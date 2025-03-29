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Губерниев поздравил команду Московской области с победой в эстафете на ЧР-2025

Губерниев поздравил команду Московской области с победой в эстафете на ЧР-2025
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поздравил команду Московской области (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили, Кристина Резцова) с победой в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Эстафета 4x6 км
29 марта 2025, суббота. 09:50 МСК
Окончено

«Вот это гонки сегодня у биатлонистов! Любимое Подмосковье поздравляю с общекомандной победой! Впервые в истории! Ура!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Биатлонистки, представляющие Московскую область, преодолели дистанцию за 1:17.36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Вторую строчку заняли представительницы Свердловской области, отстав от лидеров на 9,5 секунды, тройку сильнейших замкнули белорусские биатлонистки (+40,2).

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