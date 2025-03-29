Кайса Мякяряйнен в 42 года завоевала золото на чемпионате Финляндии — 2025

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира 42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии по биатлону 2025 года.

Титулованная финка преодолела дистанцию 7,5 км за 22.27,5 и не допустила промахов. На втором месте оказалась Суви Минккинен с отставанием +1.16,9 и двумя промахами. Тройку лидеров замкнула Лидия Райнио с отставанием +4.22,0 и двумя промахами.

Кайса Мякяряйнен чемпионка мира 2011 года, серебряный призёр чемпионата мира и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2012, 2015, 2016, 2017). Также четырёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону (2007, 2016) и многократная чемпионка Финляндии по биатлону.