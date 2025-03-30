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Чемпионат России по биатлону, масс-старт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России по биатлону, масс-старт, женщины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 30 марта, на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске состоится женский масс-старт на 12,5 км. Старт гонки запланирован на 10:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции в 9:50 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
41:45.0
2
Анастасия Егорова
Мурманская область
+29.4
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+39.2

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Женщины. Масс-старт 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Виктория Сливко (Тюменская область).

2. Динара Смольская (Беларусь).

3. Тамара Дербушева (Свердловская область).

4. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан).

5. Анастасия Шевченко (Свердловская область).

6. Светлана Миронова (Свердловская область).

7. Кристина Резцова (Московская область).

8. Виктория Метеля (ХМАО-Югра).

9. Любовь Калинина (Республика Татарстан).

10. Наталия Шевченко (Свердловская область).

11. Анастасия Халили (Московская область).

12. Ирина Казакевич (Свердловская область).

13. Анна Сола (Беларусь).

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Новости. Биатлон
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