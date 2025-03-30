Чемпионат России по биатлону, масс-старт, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 30 марта, на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске состоится мужской масс-старт на 15 км. Старт гонки запланирован на 12:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции состоится в 12:00 мск.
Биатлон. Чемпионат России — 2025. Мужчины. Масс-старт 15 км. Стартовый лист (частично):
1. Карим Халили (Москва).
2. Кирилл Бажин (Свердловская область).
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь).
4. Александр Корнев (Удмуртская Республика).
5. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).
6. Никита Поршнев (ХМАО-Югра).
7. Антон Бабиков (Республика Башкортостан).
8. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО).
9. Даниил Серохвостов(Новосибирская область).
10. Антон Смольский (Беларусь).
11. Александр Логинов (Тюменская область).
12. Иван Колотов (Пермский край).
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