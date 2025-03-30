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Чемпионат России по биатлону, масс-старт, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России по биатлону, масс-старт, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 30 марта, на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске состоится мужской масс-старт на 15 км. Старт гонки запланирован на 12:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции состоится в 12:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Мужчины. Масс-старт 15 км. Стартовый лист (частично):

1. Карим Халили (Москва).

2. Кирилл Бажин (Свердловская область).

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

4. Александр Корнев (Удмуртская Республика).

5. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).

6. Никита Поршнев (ХМАО-Югра).

7. Антон Бабиков (Республика Башкортостан).

8. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО).

9. Даниил Серохвостов(Новосибирская область).

10. Антон Смольский (Беларусь).

11. Александр Логинов (Тюменская область).

12. Иван Колотов (Пермский край).

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