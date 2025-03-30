Анастасия Халили победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону — 2025

Биатлонистка Анастасия Халили одержала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 41.45,0, допустив три промаха. Второе место заняла Анастасия Егорова с отставанием от победителя +29,4 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+39.2).

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины, результаты:

1. Анастасия Халили (Московская область) – 41.45,0 (3).

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +29,4 (3).

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +39,2 (4).

4. Виктория Сливко (Тюменская область) +48,1 (4).

5. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) +57,4 (3).