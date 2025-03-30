Анастасия Халили победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону — 2025
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Биатлонистка Анастасия Халили одержала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 41.45,0, допустив три промаха. Второе место заняла Анастасия Егорова с отставанием от победителя +29,4 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+39.2).
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
41:45.0
2
Анастасия Егорова
Мурманская область
+29.4
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+39.2
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины, результаты:
1. Анастасия Халили (Московская область) – 41.45,0 (3).
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +29,4 (3).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +39,2 (4).
4. Виктория Сливко (Тюменская область) +48,1 (4).
5. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) +57,4 (3).
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