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Анастасия Халили прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025

Анастасия Халили прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025
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Биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 41.45,0, допустив три промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
41:45.0
2
Анастасия Егорова
Мурманская область
+29.4
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+39.2

«У меня не было личного золота чемпионата России, это первая медаль. Я говорила, что не опускаю руки, ищу. В пасьюте попробовала что‑то новое для себя, это сработало, я продолжила это применять в последующих гонках. Но секреты раскрывать не буду. Надеюсь, что в концовке сезона я покажу, что я натренировала», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Второе место заняла Анастасия Егорова с отставанием от победителя 29,4 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+39,2).

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Комментарии
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