Анастасия Халили завоевала первую личную золотую медаль на чемпионатах России в карьере

Биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске, преодолев дистанцию 15 км за 41.45,0 и допустив три промаха. Для биатлонистки это первая в карьере личная золотая медаль в чемпионатах России.

Ранее Халили в составе команды Московской области одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:17:36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. В состав команды также вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина и Кристина Резцова.

25-летняя Анастасия Халили является также неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. В ноябре 2023 года стала участницей Международной лиги клубного биатлона. На первых в истории соревнованиях она взяла золото в масс-старте.