Анастасия Халили завоевала первую личную золотую медаль на чемпионатах России в карьере

Биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске, преодолев дистанцию 15 км за 41.45,0 и допустив три промаха. Для биатлонистки это первая в карьере личная золотая медаль в чемпионатах России.
Ранее Халили в составе команды Московской области одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:17:36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. В состав команды также вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина и Кристина Резцова.
25-летняя Анастасия Халили является также неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. В ноябре 2023 года стала участницей Международной лиги клубного биатлона. На первых в истории соревнованиях она взяла золото в масс-старте.
- 30 марта 2025
-
12:30
-
12:26
-
11:28
-
10:47
-
09:54
-
09:42
- 29 марта 2025
-
16:46
-
16:24
-
15:46
-
14:18
-
13:49
-
12:49
-
11:22
-
08:52
-
07:47
- 28 марта 2025
-
13:55
-
13:37
-
12:58
-
12:44
-
11:27
-
10:44
- 27 марта 2025
-
23:07
-
22:42
-
20:12
-
19:36
-
19:12
-
17:35
-
14:38
- 26 марта 2025
-
23:57
-
23:52
-
22:56
-
20:45
-
20:42
-
18:07
-
17:53