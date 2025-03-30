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Анастасия Халили завоевала первую личную золотую медаль на чемпионатах России в карьере

Анастасия Халили завоевала первую личную золотую медаль на чемпионатах России в карьере
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Биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске, преодолев дистанцию 15 км за 41.45,0 и допустив три промаха. Для биатлонистки это первая в карьере личная золотая медаль в чемпионатах России.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
41:45.0
2
Анастасия Егорова
Мурманская область
+29.4
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+39.2

Ранее Халили в составе команды Московской области одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Биатлонистки преодолели дистанцию за 1:17:36,1, затратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. В состав команды также вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина и Кристина Резцова.

25-летняя Анастасия Халили является также неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. В ноябре 2023 года стала участницей Международной лиги клубного биатлона. На первых в истории соревнованиях она взяла золото в масс-старте.

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