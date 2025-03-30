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Антон Бабиков сошёл с мужского масс-старта на ЧР-2025

Антон Бабиков сошёл с мужского масс-старта на ЧР-2025
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Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков сошёл с мужского масс-старта на 15 км в рамках чемпионата России — 2025 в Ханты-Мансийске. Спортсмену завершил выступление после первого рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Идёт
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
2
Антон Смольский
Беларусь
3
Александр Логинов
Тюменская область

Никита Поршнев занял коврик Бабикова на рубеже, из-за чего Антону пришлось ждать, пока тот разрядит винтовку и сменит свою позицию. После чего Бабиков допустил четыре промаха и принял решение сойти с дистанции. Следить за ходом гонки можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Отметим, Бабиков попал в предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026.

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