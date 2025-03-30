Антон Бабиков сошёл с мужского масс-старта на ЧР-2025

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков сошёл с мужского масс-старта на 15 км в рамках чемпионата России — 2025 в Ханты-Мансийске. Спортсмену завершил выступление после первого рубежа.

Никита Поршнев занял коврик Бабикова на рубеже, из-за чего Антону пришлось ждать, пока тот разрядит винтовку и сменит свою позицию. После чего Бабиков допустил четыре промаха и принял решение сойти с дистанции. Следить за ходом гонки можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Отметим, Бабиков попал в предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026.