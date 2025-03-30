Антон Смольский победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону — 2025

Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 15 км за 42.57,0, допустив три промаха. Второе место занял Даниил Серохвостов с отставанием от победителя +12,2 секунды и тремя промахами. Тройку лидеров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+24,3).

Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 15 км. Мужчины, результаты:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 42.57,0 (3 промаха).

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) — отставание 12,2 (3).

3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +24,3 (2).

4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +50,3 (2).

5. Саид Каримулла Халили (Москва) +55,5 (5).