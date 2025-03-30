Антон Смольский победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону — 2025
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Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 15 км за 42.57,0, допустив три промаха. Второе место занял Даниил Серохвостов с отставанием от победителя +12,2 секунды и тремя промахами. Тройку лидеров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+24,3).
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
42:57.0
2
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+12.2
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+24.3
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 15 км. Мужчины, результаты:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 42.57,0 (3 промаха).
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область — Алтайский край) — отставание 12,2 (3).
3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +24,3 (2).
4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +50,3 (2).
5. Саид Каримулла Халили (Москва) +55,5 (5).
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