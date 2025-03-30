Сидоров — Тулатину: если хочешь бороться, давай выйдем на финиш и решим вопрос

Биатлонист Евгений Сидоров высказался о перепалке с Иваном Тулатиным во время масс-старта на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

«Мы просто начали на финишном подъёме разбираться с Кирюхой (Бажиным. — Прим. «Чемпионата») и белорусом. Мы с белорусом убежали. На равнину я вышел слева и начал добавлять. Я увидел, что он потихоньку отъезжает назад и его носки оказались за моими пятками. Я начал уходить направо, чтобы было полегче, потому что там тень, и чтобы ему коридор закрыть. В этот момент слышу, что он начинает что-то говорить и ломает мне палку.

Когда доехали до финиша, эмоции взяли верх. Мы сами всё видели. Зачем драться начал? Борьба должна быть на равных, а не так, что тебе ломают палку, а потом едут и кричат что-то в спину. Если ты хочешь бороться, то давай выйдем на финишную прямую и решим этот вопрос.

Сейчас спокойнее стало. Просто эмоции взяли верх, мы всё равно мужики. Ты бежишь, выкладываешься, тебя захлёстывает адреналин, и эмоции берут верх. Потом они стихают, ты начинаешь спокойнее общаться, искать компромиссы и разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал Сидоров в эфире «Матч ТВ».

Сидоров завершил гонку на девятой позиции, Тулатин остался восьмым. Победу в масс-старте одержал белорусский биатлонист Антон Смольский.