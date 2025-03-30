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Сидоров — Тулатину: если хочешь бороться, давай выйдем на финиш и решим вопрос

Сидоров — Тулатину: если хочешь бороться, давай выйдем на финиш и решим вопрос
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Биатлонист Евгений Сидоров высказался о перепалке с Иваном Тулатиным во время масс-старта на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
42:57.0
2
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+12.2
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+24.3

«Мы просто начали на финишном подъёме разбираться с Кирюхой (Бажиным. — Прим. «Чемпионата») и белорусом. Мы с белорусом убежали. На равнину я вышел слева и начал добавлять. Я увидел, что он потихоньку отъезжает назад и его носки оказались за моими пятками. Я начал уходить направо, чтобы было полегче, потому что там тень, и чтобы ему коридор закрыть. В этот момент слышу, что он начинает что-то говорить и ломает мне палку.

Когда доехали до финиша, эмоции взяли верх. Мы сами всё видели. Зачем драться начал? Борьба должна быть на равных, а не так, что тебе ломают палку, а потом едут и кричат что-то в спину. Если ты хочешь бороться, то давай выйдем на финишную прямую и решим этот вопрос.

Сейчас спокойнее стало. Просто эмоции взяли верх, мы всё равно мужики. Ты бежишь, выкладываешься, тебя захлёстывает адреналин, и эмоции берут верх. Потом они стихают, ты начинаешь спокойнее общаться, искать компромиссы и разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал Сидоров в эфире «Матч ТВ».

Сидоров завершил гонку на девятой позиции, Тулатин остался восьмым. Победу в масс-старте одержал белорусский биатлонист Антон Смольский.

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