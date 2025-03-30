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Медальный зачёт чемпионата России по биатлону — 2025 на 30 марта

Медальный зачёт чемпионата России по биатлону — 2025 на 30 марта
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Сегодня, 30 марта, завершился соревновательный день на чемпионате России — 2025 по биатлону. Сборная Свердловской области лидирует в общем медальном зачёте. В её активе три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

В мужском масс-старте на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске победу одержал белорусский биатлонист Антон Смольский. Он преодолел дистанцию 15 км за 41:45,0, допустив три промаха. Второе место занял Даниил Серохвостов с отставанием от победителя 29,4 секунды. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+39,2).

Однако в соответствии с регламентом золото чемпионата перейдёт к Даниилу Серохвостову, так как белорусские спортсмены выступают на турнире вне зачёта.

В женском масс-старте победила Анастасия Халили. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 41.45,0, допустив три промаха. Второе место заняла Анастасия Егорова с отставанием от победителя 29,4 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (+39.2).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России — 2025 на 30 марта:

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