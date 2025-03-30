Тулатин — о конфликте с Сидоровым на ЧР-2025: просто немного повздорили после финиша

Биатлонист Иван Тулатин прокомментировал конфликт с Евгением Сидоровым во время масс-старта на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

«Как таковой драки не было. Просто немного повздорили после финиша. Финишная разборка началась ещё на подъёме. Я почувствовал, что не получается убежать от ребят, поэтому чуть сбавил. Так получилось, что сегодня по трассе все ехали по правой части: там колея и более жёстко. Женя вышел слева, а там каша. Естественно, ему тяжело. Он думал, что я останавливаюсь, поэтому начал перестраиваться и наехал мне на лыжи. Мне это не понравилось: я ударил палкой по его палке. Моя оказалась прочнее.

Я не хотел ломать палку, это просто злость. Все устали. Так грубо наезжать на лыжи — это не по правилам. Нельзя в контактной борьбе так на лыжи наезжать, особенно так намеренно! Там стояло много тренеров и судей, думаю, они все видели, что он первый пошёл на контакт.

Потом вне камер драки не было, просто словесная перепалка», — сказал Тулатин в эфире «Матч ТВ».

Сидоров завершил гонку на девятой позиции, Тулатин остался восьмым. Победу в масс-старте одержал белорусский биатлонист Антон Смольский.