Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Маркета Давидова перенесла операцию на позвоночнике

Маркета Давидова перенесла операцию на позвоночнике
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира по биатлону из Чехии Маркета Давидова рассказала о перенесённой операции на спине. Спортсменку беспокоила грыжа межпозвоночного диска.

Маркета Давидова

Маркета Давидова

Фото: из личного архива Маркеты Давидовой

«Мне сделали операцию из-за грыжи межпозвоночного диска. Всё прошло без осложнений, и я теперь дома. Огромное спасибо всем врачам и медсёстрам за заботу. Следующий шаг — дать телу восстановиться, а затем постепенно начать реабилитацию. Надеюсь, сейчас станет лучше!» — написала Маркета Давидова в социальных сетях.

О проблемах Маркеты Давидовой со спиной стало известно 16 декабря 2024 года. Тогда Федерация биатлона Чехии сообщила о пропуске третьего этапа КМ-2024/2025 в Анси (Франция) спортсменкой. По итогам двух этапов Маркета Давидова занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На её счету одна победа на этапе в Контиолахти (Финляндия).

Материалы по теме
Слёзы и шампанское. Как прошла последняя гонка в карьере братьев Бё
Слёзы и шампанское. Как прошла последняя гонка в карьере братьев Бё
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android