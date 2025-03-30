Маркета Давидова перенесла операцию на позвоночнике

Чемпионка мира по биатлону из Чехии Маркета Давидова рассказала о перенесённой операции на спине. Спортсменку беспокоила грыжа межпозвоночного диска.

Маркета Давидова Фото: из личного архива Маркеты Давидовой

«Мне сделали операцию из-за грыжи межпозвоночного диска. Всё прошло без осложнений, и я теперь дома. Огромное спасибо всем врачам и медсёстрам за заботу. Следующий шаг — дать телу восстановиться, а затем постепенно начать реабилитацию. Надеюсь, сейчас станет лучше!» — написала Маркета Давидова в социальных сетях.

О проблемах Маркеты Давидовой со спиной стало известно 16 декабря 2024 года. Тогда Федерация биатлона Чехии сообщила о пропуске третьего этапа КМ-2024/2025 в Анси (Франция) спортсменкой. По итогам двух этапов Маркета Давидова занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На её счету одна победа на этапе в Контиолахти (Финляндия).