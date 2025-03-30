«Это я запомню навсегда». Кайса Мякяряйнен назвала лучшую гонку сезона-2024/2025

Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен рассказала, что женский масс-старт в рамках девятого этапа КМ-2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия) стал для неё лучшей гонкой в сезоне. В тот момент решалась судьба победителя общего зачёта между немкой Франциской Пройс и француженкой Лу Жанмонно, но последняя упала на одном из ключевых поворотов на последнем круге дистанции, и победа досталась Пройс.
«Была ли когда-нибудь такая захватывающая битва за общий зачёт?! И Лу, и Франци выступили на высоком уровне! А какой драматичный финал! С четвёртого круга и до самого конца мой пульс только от просмотра был невероятно высоким. Эту гонку я запомню навсегда», — приводит слова Мякяряйнен пресс-служба IBU.
Ранее Мякяряйнен выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии по биатлону — 2025 в 42 года.
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