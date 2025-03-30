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«Это я запомню навсегда». Кайса Мякяряйнен назвала лучшую гонку сезона-2024/2025

«Это я запомню навсегда». Кайса Мякяряйнен назвала лучшую гонку сезона-2024/2025
Кайса Мякяряйнен
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Финская биатлонистка, обладательница трёх Кубков мира Кайса Мякяряйнен рассказала, что женский масс-старт в рамках девятого этапа КМ-2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия) стал для неё лучшей гонкой в сезоне. В тот момент решалась судьба победителя общего зачёта между немкой Франциской Пройс и француженкой Лу Жанмонно, но последняя упала на одном из ключевых поворотов на последнем круге дистанции, и победа досталась Пройс.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
38:23.8
2
Эльвира Эберг
Швеция
+3.3
3
Лу Жанмонно
Франция
+11.7

«Была ли когда-нибудь такая захватывающая битва за общий зачёт?! И Лу, и Франци выступили на высоком уровне! А какой драматичный финал! С четвёртого круга и до самого конца мой пульс только от просмотра был невероятно высоким. Эту гонку я запомню навсегда», — приводит слова Мякяряйнен пресс-служба IBU.

Ранее Мякяряйнен выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии по биатлону — 2025 в 42 года.

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