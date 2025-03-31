Виктория Сливко и Даниил Серохвостов — лидеры рейтинга СБР за две гонки до конца сезона

Биатлонисты Виктория Сливко и Даниил Серохвостов возглавляют Технониколь-рейтинг СБР за две гонки до конца сезона. Всего было проведено 37 из 39 стартов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с актуальными данными после гонок на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.
Биатлон. Технониколь-рейтинг СБР — 2024/2025. Женщины:
1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 1139 очков.
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 1088.
3. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 993.
4. Анастасия Халили (Московская область) – 989.
5. Кристина Резцова (Московская область) – 987.
Мужчины:
1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) – 1080.
2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 1069.
3. Карим Халили (Москва) – 1066.
4. Кирилл Бажин (Свердловская область) – 938.
5. Рустам Каюмов (ЯНАО) – 912.