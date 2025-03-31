Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктория Сливко и Даниил Серохвостов — лидеры рейтинга СБР за две гонки до конца сезона

Виктория Сливко и Даниил Серохвостов — лидеры рейтинга СБР за две гонки до конца сезона
Даниил Серохвостов
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонисты Виктория Сливко и Даниил Серохвостов возглавляют Технониколь-рейтинг СБР за две гонки до конца сезона. Всего было проведено 37 из 39 стартов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с актуальными данными после гонок на чемпионате России — 2025 в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Технониколь-рейтинг СБР — 2024/2025. Женщины:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 1139 очков.
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 1088.
3. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 993.
4. Анастасия Халили (Московская область) – 989.
5. Кристина Резцова (Московская область) – 987.

Мужчины:

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) – 1080.
2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 1069.
3. Карим Халили (Москва) – 1066.
4. Кирилл Бажин (Свердловская область) – 938.
5. Рустам Каюмов (ЯНАО) – 912.

Материалы по теме
Россиянин и белорус повздорили после финиша масс-старта. Вот это жара на ЧР-2025!
Россиянин и белорус повздорили после финиша масс-старта. Вот это жара на ЧР-2025!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android