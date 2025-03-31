Сидоров и Тулатин получили условную дисквалификацию после конфликта на ЧР-2025

Технический делегат чемпионата России по биатлону Виктор Васильев заявил, что биатлонисты Евгений Сидоров и Иван Тулатин получили условную дисквалификацию по итогам конфликта после масс‑старта на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.
— Без наказаний и дисквалификации?
— Можно сказать, условная дисквалификация. Если ещё раз такое повторится, то они будут в тех гонках дисквалифицированы. Мы передадим свой опыт следующей судейской бригаде, которая будет работать в Мурманске, чтобы они наблюдали за этими спортсменами, — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в масс-старте на ЧР-2025 между Сидоровым и Тулатиным произошёл конфликт, спортсменов помог разнимать Дмитрий Лазовский.
Сидоров завершил гонку на девятой позиции, Тулатин остался восьмым. Победу в масс-старте одержал белорусский биатлонист Антон Смольский.
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