Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сидоров и Тулатин получили условную дисквалификацию после конфликта на ЧР-2025

Сидоров и Тулатин получили условную дисквалификацию после конфликта на ЧР-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Технический делегат чемпионата России по биатлону Виктор Васильев заявил, что биатлонисты Евгений Сидоров и Иван Тулатин получили условную дисквалификацию по итогам конфликта после масс‑старта на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
42:57.0
2
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
+12.2
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+24.3

— Без наказаний и дисквалификации?
— Можно сказать, условная дисквалификация. Если ещё раз такое повторится, то они будут в тех гонках дисквалифицированы. Мы передадим свой опыт следующей судейской бригаде, которая будет работать в Мурманске, чтобы они наблюдали за этими спортсменами, — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в масс-старте на ЧР-2025 между Сидоровым и Тулатиным произошёл конфликт, спортсменов помог разнимать Дмитрий Лазовский.

Сидоров завершил гонку на девятой позиции, Тулатин остался восьмым. Победу в масс-старте одержал белорусский биатлонист Антон Смольский.

Календарь чемпионата России - 2025
Материалы по теме
Тулатин — о конфликте с Сидоровым на ЧР-2025: просто немного повздорили после финиша
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android