Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Франциска Пройс дала неожиданный ответ на вопрос об олимпийской мечте

Франциска Пройс дала неожиданный ответ на вопрос об олимпийской мечте
Комментарии

Победительница общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 немецкая биатлонистка Франциска Пройс ответила на вопрос, является ли отсутствие олимпийской медали главной мотивацией в её карьере на данный момент.

«Большой хрустальный глобус» был самой большой мечтой, которую я смогла осуществить», — сказала Пройс в интервью Sport1.

Напомним, развязка борьбы за БХГ состоялась в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходил в норвежском Хольменколлене. В масс-старте Пройс финишировала первой, француженка Лу Жанмонно — на третьем месте. Перед началом гонки в общем зачёте КМ спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте немка получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. Таким образом, Франциска опередила Лу на 20 очков.

Материалы по теме
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android