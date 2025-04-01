Франциска Пройс дала неожиданный ответ на вопрос об олимпийской мечте

Победительница общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 немецкая биатлонистка Франциска Пройс ответила на вопрос, является ли отсутствие олимпийской медали главной мотивацией в её карьере на данный момент.

«Большой хрустальный глобус» был самой большой мечтой, которую я смогла осуществить», — сказала Пройс в интервью Sport1.

Напомним, развязка борьбы за БХГ состоялась в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходил в норвежском Хольменколлене. В масс-старте Пройс финишировала первой, француженка Лу Жанмонно — на третьем месте. Перед началом гонки в общем зачёте КМ спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте немка получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. Таким образом, Франциска опередила Лу на 20 очков.