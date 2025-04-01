«Стратосферный биатлон». Майе — о противостоянии Пройс и Жанмонно за БХГ

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о захватывающем противостоянии своей соотечественницы Лу Жанмонно и немки Франциски Пройс в борьбе за «Большой хрустальный глобус» завершившегося сезона Кубка мира.

«Ставки были невероятными. Перед этой последней гонкой Франциска и Лу уже вели борьбу на очень высоком уровне, это был стратосферный биатлон. Последняя гонка также оказалась настоящим биатлоном. И этот последний круг был настолько захватывающим… Лу была способна опередить [соперницу], так что это [падение Жанмонно] было жестоко, но таков спорт.

Для меня эта гонка останется исторической для нашего вида спорта, о которой мы будем говорить всё время. Даже несмотря на то, что Лу не выиграла «Глобус», поздравляю её, потому что это было невероятно», — сказал Майе в эфире Stade 2.

Напомним, развязка борьбы за БХГ состоялась в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходил в норвежском Хольменколлене. В масс-старте Пройс финишировала первой, француженка Лу Жанмонно — на третьем месте. Перед началом гонки в общем зачёте КМ спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте немка получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. Таким образом, Франциска опередила Лу на 20 очков.