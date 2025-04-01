Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Стратосферный биатлон». Майе — о противостоянии Пройс и Жанмонно за БХГ

«Стратосферный биатлон». Майе — о противостоянии Пройс и Жанмонно за БХГ
Аудио-версия:
Комментарии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о захватывающем противостоянии своей соотечественницы Лу Жанмонно и немки Франциски Пройс в борьбе за «Большой хрустальный глобус» завершившегося сезона Кубка мира.

«Ставки были невероятными. Перед этой последней гонкой Франциска и Лу уже вели борьбу на очень высоком уровне, это был стратосферный биатлон. Последняя гонка также оказалась настоящим биатлоном. И этот последний круг был настолько захватывающим… Лу была способна опередить [соперницу], так что это [падение Жанмонно] было жестоко, но таков спорт.

Для меня эта гонка останется исторической для нашего вида спорта, о которой мы будем говорить всё время. Даже несмотря на то, что Лу не выиграла «Глобус», поздравляю её, потому что это было невероятно», — сказал Майе в эфире Stade 2.

Напомним, развязка борьбы за БХГ состоялась в масс-старте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходил в норвежском Хольменколлене. В масс-старте Пройс финишировала первой, француженка Лу Жанмонно — на третьем месте. Перед началом гонки в общем зачёте КМ спортсменок разделяло пять очков. За победу в масс-старте немка получила 90 очков, Жанмонно за третье — 65. Таким образом, Франциска опередила Лу на 20 очков.

Материалы по теме
Франциска Пройс дала неожиданный ответ на вопрос об олимпийской мечте
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android