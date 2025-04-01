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Александр Логинов: думаю, все спортсмены хотят возвращения России на Кубок мира

Александр Логинов: думаю, все спортсмены хотят возвращения России на Кубок мира
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов считает, что его зарубежные коллеги не против возвращения россиян на Кубок мира и другие международные старты.

«Мы в этом сезоне в России бегали больше, чем на международных стартах. Конечно, слежу за международными стартами. Меня на чемпионате мира удивили многие молодые ребята и ветераны, что боролись за медали. Но в основном было закономерно.

Думаю, все спортсмены на чемпионате мира хотят большей конкуренции и возвращения России. Вряд ли они едут на турниры и говорят: «Как классно, что сильных здесь нет». Что касается Олимпийских игр, то пока никаких мыслей у меня нет», — приводит слова Логинова Metaratings.ru.

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