Тренер — об американском биатлонисте Кэмпбелле Райте: он покоряет своей простотой

Армин Аухенталлер — тренер американского биатлониста Кэмпбелла Райта — высказался о своём подопечном. Американец стал сенсацией ЧМ-2025, где завоевал две серебряные награды в личных гонках. Специалист отметил личностные качества спортсмена.

«Кэмпбелл — это персонаж, о котором можно только мечтать. Простой, очень мотивированный парень, прирождённый лидер. Ему легко даются тренировки, он получает от них удовольствие и передаёт этот заряд команде. Он покоряет своих товарищей по команде простотой, с которой всё делает, своим энтузиазмом. Один из самых профессиональных спортсменов, которых я когда-либо видел.

Безусловно, на него можно рассчитывать в будущем. Также думаю, что Томмазо Джакомель будет одним из таких же [перспективных биатлонистов]. Надеюсь, что Кэмпбелл сможет сравняться с ним в результатах и вскоре они вместе смогут бороться за лидерство», — приводит слова Аухенталлера Fondo Italia.