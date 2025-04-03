Трёхкратный призёр ОИ Кристоф Зуман стал спортивным директором сборной Австрии по биатлону

Трёхкратный призёр Олимпийских игр бывший австрийский биатлонист Кристоф Зуман занял должность спортивного директора австрийской сборной. Об этом сообщила пресс-служба Ski Austria. В релизе подчёркивается, что Зуману предстоит подготовить команду не только к ОИ-2026, но и к домашнему ЧМ-2028 в Хохфильцене.

«Я невероятно взволнован. Безусловно, это большой вызов, но я смогу изменить ситуацию в этой роли. Вместе со своей командой и, конечно, спортсменами хочу формировать будущее австрийского биатлона наилучшим образом», — приводит слова Зумана пресс-служба Ski Austria.

Кристоф Зуман завершил карьеру биатлониста в 2014 году. В последнее время он работал экспертом на австрийском телевидении. По итогам сезона-2024/2025 лучшим из австрийцев в общем зачёте Кубка мира стал возрастной Симон Эдер, который занял 36-е место. Среди женщин лучшей стала Лиза Тереза Хаузер, занявшая 11-е место.