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Трёхкратный призёр ОИ Кристоф Зуман стал спортивным директором сборной Австрии по биатлону

Трёхкратный призёр ОИ Кристоф Зуман стал спортивным директором сборной Австрии по биатлону
Кристоф Зуман
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр бывший австрийский биатлонист Кристоф Зуман занял должность спортивного директора австрийской сборной. Об этом сообщила пресс-служба Ski Austria. В релизе подчёркивается, что Зуману предстоит подготовить команду не только к ОИ-2026, но и к домашнему ЧМ-2028 в Хохфильцене.

«Я невероятно взволнован. Безусловно, это большой вызов, но я смогу изменить ситуацию в этой роли. Вместе со своей командой и, конечно, спортсменами хочу формировать будущее австрийского биатлона наилучшим образом», — приводит слова Зумана пресс-служба Ski Austria.

Кристоф Зуман завершил карьеру биатлониста в 2014 году. В последнее время он работал экспертом на австрийском телевидении. По итогам сезона-2024/2025 лучшим из австрийцев в общем зачёте Кубка мира стал возрастной Симон Эдер, который занял 36-е место. Среди женщин лучшей стала Лиза Тереза Хаузер, занявшая 11-е место.

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