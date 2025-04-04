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Кубок Содружества по биатлону, 6-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, 6-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 4 апреля, в Мурманске в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужской спринт на 10 км. Старт гонки запланирован на 13:15 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
04 апреля 2025, пятница. 13:15 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Спринт. Мужчины. Стартовый лист (частично):

3. Никита Поршнев.

5. Александр Поварницын.

8. Антон Бабиков.

10. Никита Лобастов (Беларусь).

11. Евгений Сидоров.

15. Евгений Емерхонов.

16. Ильназ Мухамедзянов.

18. Кирилл Бажин.

19. Александр Логинов.

22. Даниил Серохвостов.

23. Иван Колотов.

25. Антон Смольский (Беларусь).

26. Карим Халили.

27. Кирилл Стрельцов.

29. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

31. Иван Тулатин (Беларусь).

35. Эдуард Латыпов.

Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
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