Кубок Содружества по биатлону, 6-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 4 апреля, в Мурманске в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится женский спринт на 7,5 км. Старт гонки запланирован на 10:45 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Спринт. Женщины. Стартовый лист (частично):

9. Тамара Дербушева.

10. Ирина Шаклеина (Беларусь).

11. Юлия Шеллер.

12. Виктория Сливко.

13. Анастасия Шевченко.

14. Елизавета Фролова.

15. Анастасия Гришина.

16. Виктория Метеля.

17. Анжелика Сафонова.

18. Ирина Казакевич.

19. Наталия Шевченко.

20. Ксения Воробей (Беларусь).

21. Динара Смольская (Беларусь).

22. Анна Сола (Беларусь).

23. Анастасия Халили.

24. Елизавета Каплина.