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Серохвостов не стартовал в спринте в Мурманске. Он не успел пройти материальный контроль

Серохвостов не стартовал в спринте в Мурманске. Он не успел пройти материальный контроль
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26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов не примет участия в спринте в финале Кубка Содружества по биатлону из-за того, что не успел пройти материальный контроль.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
04 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Александр Логинов
Россия
27:04.6
2
Антон Бабиков
Россия
+15.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Россия
+26.8

В общем зачёте Серохвостов занимает 16-е место. На старт также не вышел Эдуард Латыпов по состоянию здоровья.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Спринт. Мужчины. Стартовый лист (частично):

3. Никита Поршнев.

5. Александр Поварницын.

8. Антон Бабиков.

10. Никита Лобастов (Беларусь).

11. Евгений Сидоров.

15. Евгений Емерхонов.

16. Ильназ Мухамедзянов.

18. Кирилл Бажин.

19. Александр Логинов.

22. Даниил Серохвостов.

23. Иван Колотов.

25. Антон Смольский (Беларусь).

26. Карим Халили.

27. Кирилл Стрельцов.

29. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

31. Иван Тулатин (Беларусь).

35. Эдуард Латыпов.

Календарь Кубка Содружества
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