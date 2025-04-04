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«Для других делают исключения». Серохвостов — о пропуске спринта на Кубке Содружества

«Для других делают исключения». Серохвостов — о пропуске спринта на Кубке Содружества
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26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о пропуске спринта на финале Кубка Содружества в Мурманске. Он не успел пройти материальный контроль.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
04 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Александр Логинов
Россия
27:04.6
2
Антон Бабиков
Россия
+15.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Россия
+26.8

«Заезжаю сюда, смотрю — на материальном контроле никого нет. Подошёл, спросил: «Можно ли пройти?» Мне сказали: «Ты правила знаешь – нельзя». Говорю, что были исключения в виде некоторых спортсменов на чемпионате страны, Кубке Содружества.

По правилам закрывается (пункт прохождения материального контроля) за 10 минут, а я пришёл за девять минут. Когда я подъезжал, в принципе, никого не было на матконтроле. Ну, мой косяк.

Ощущения? Странно. Меня хотели пустить в масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах, а здесь я опоздал на минуту. В первый раз такое.

Больше обидно, что делают какие-то исключения для других спортсменов. Как-то некрасиво, когда некоторых пускают, а некоторых нет. Кристина Резцова опаздывала на матконтроль в Тюмени, пришла, ей дали пройти», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
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