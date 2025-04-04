«Для других делают исключения». Серохвостов — о пропуске спринта на Кубке Содружества

26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о пропуске спринта на финале Кубка Содружества в Мурманске. Он не успел пройти материальный контроль.

«Заезжаю сюда, смотрю — на материальном контроле никого нет. Подошёл, спросил: «Можно ли пройти?» Мне сказали: «Ты правила знаешь – нельзя». Говорю, что были исключения в виде некоторых спортсменов на чемпионате страны, Кубке Содружества.

По правилам закрывается (пункт прохождения материального контроля) за 10 минут, а я пришёл за девять минут. Когда я подъезжал, в принципе, никого не было на матконтроле. Ну, мой косяк.

Ощущения? Странно. Меня хотели пустить в масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах, а здесь я опоздал на минуту. В первый раз такое.

Больше обидно, что делают какие-то исключения для других спортсменов. Как-то некрасиво, когда некоторых пускают, а некоторых нет. Кристина Резцова опаздывала на матконтроль в Тюмени, пришла, ей дали пройти», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».