Александр Логинов стал победителем спринта на финале Кубка Содружества
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на Кубке Содружества в Мурманске. Он преодолел дистанцию 10 км за 27.04,6 и допустил два промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
04 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Александр Логинов
Россия
27:04.6
2
Антон Бабиков
Россия
+15.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Россия
+26.8
Вторым стал Антон Бабиков, отстав от лидера на 15,6 секунды (1 промах). Тройку сильнейших замкнул Ильназ Мухамедзянов (+26,8; 1).
Биатлон. Кубок Содружества. Финал. Спринт. 10 км. Мужчины:
- Александр Логинов (Россия) — 27.04,6 (2 промах).
- Антон Бабиков (Россия) — отставание 15,6 (1).
- Ильназ Мухамедзянов (Россия) +26,8 (1).
- Карим Халили (Россия) +33,7 (2).
- Александр Поварницын (Россия) +35,7 (0).
- Кирилл Бажин (Россия) +49,0 (1).
- Антон Смольский (Беларусь) +56,8 (2).
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