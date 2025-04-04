Александр Логинов стал победителем спринта на финале Кубка Содружества

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринта на Кубке Содружества в Мурманске. Он преодолел дистанцию 10 км за 27.04,6 и допустил два промаха.

Вторым стал Антон Бабиков, отстав от лидера на 15,6 секунды (1 промах). Тройку сильнейших замкнул Ильназ Мухамедзянов (+26,8; 1).

Биатлон. Кубок Содружества. Финал. Спринт. 10 км. Мужчины: