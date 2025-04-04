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Антон Смольский досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025

Антон Смольский досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025
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Белорусский биатлонист Антон Смольский досрочно стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. По итогам 17 гонок в его активе 1816 очков.

Ближайший преследователь Смольского Карим Халили (1606) уже не сможет догнать лидера. Тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1502).

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 1816 очков.
  2. Карим Халили (Россия) — 1606.
  3. Эдуард Латыпов (Россия) — 1502.
  4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1479.
  5. Антон Бабиков (Россия) — 1459.
  6. Евгений Сидоров (Россия) — 1451.
  7. Александр Поварницын (Россия) — 1352.
  8. Александр Корнев (Россия) — 1306.
  9. Рустам Каюмов (Россия) — 1272.
Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
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