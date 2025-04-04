Антон Смольский досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025

Белорусский биатлонист Антон Смольский досрочно стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. По итогам 17 гонок в его активе 1816 очков.

Ближайший преследователь Смольского Карим Халили (1606) уже не сможет догнать лидера. Тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1502).

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 1816 очков. Карим Халили (Россия) — 1606. Эдуард Латыпов (Россия) — 1502. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1479. Антон Бабиков (Россия) — 1459. Евгений Сидоров (Россия) — 1451. Александр Поварницын (Россия) — 1352. Александр Корнев (Россия) — 1306. Рустам Каюмов (Россия) — 1272.