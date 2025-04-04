Биатлонистка Лариса Куклина во второй раз стала мамой

Российская биатлонистка призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров Лариса Куклина во второй раз родила девочку. Ребёнка семьи Куклиных назвали Дарьей. Об этом спортсменка рассказала в своём телеграм-канале.
«Вчера, 3 апреля в 22:05 Лара родила девочку! Всё прошло хорошо. Чувствуют себя прекрасно.
Все огромное спасибо за поздравления!!! Всё видим и читаем! Вы-лучшая поддержка», — появилось сообщение в телеграм-канале «Куклины».
В сезоне-2023/2024 Куклина заняла 13-е место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России. В командной гонке чемпионата России — 2024 спортсменка в составе сборной Ямало-Ненецкого округа стала бронзовым призёром. Лучшим результатом на Спартакиаде сильнейших — 2024 для неё стало девятое место в индивидуальной гонке. Текущий сезон биатлонистка пропустила.