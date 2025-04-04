Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Лариса Куклина во второй раз стала мамой

Биатлонистка Лариса Куклина во второй раз стала мамой
Лариса Куклина
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка призёр всемирной зимней Универсиады, чемпионка мира среди юниоров Лариса Куклина во второй раз родила девочку. Ребёнка семьи Куклиных назвали Дарьей. Об этом спортсменка рассказала в своём телеграм-канале.

«Вчера, 3 апреля в 22:05 Лара родила девочку! Всё прошло хорошо. Чувствуют себя прекрасно.

Все огромное спасибо за поздравления!!! Всё видим и читаем! Вы-лучшая поддержка», — появилось сообщение в телеграм-канале «Куклины».

В сезоне-2023/2024 Куклина заняла 13-е место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России. В командной гонке чемпионата России — 2024 спортсменка в составе сборной Ямало-Ненецкого округа стала бронзовым призёром. Лучшим результатом на Спартакиаде сильнейших — 2024 для неё стало девятое место в индивидуальной гонке. Текущий сезон биатлонистка пропустила.

Материалы по теме
Суровый спринт на Кубке Содружества. Динара Смольская преодолела его лучше всех!
Суровый спринт на Кубке Содружества. Динара Смольская преодолела его лучше всех!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android