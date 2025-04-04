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«Не было и дня, чтобы со мной об этом не говорили». Жанмонно — о падении в Хольменколлене

«Не было и дня, чтобы со мной об этом не говорили». Жанмонно — о падении в Хольменколлене
Лу Жанмонно
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о последней гонке КМ-2024/2025, в которой она боролась за победу в общем зачёте с Франциской Пройс. Француженка упала в борьбе с немкой и потеряла шансы на победу в тотале.

«В психологическом смысле нужно, чтобы меня оставили в покое. За последние две недели не было ни одного дня, чтобы люди не говорили со мной об этом случае в Осло. Я не могу дождаться, когда это прекратится.

Когда я отдохну, появится необходимая дистанция, чтобы оценить всё хорошее в этом сезоне. Сейчас мне всё ещё трудно открывать социальные сети. У меня всё ещё нет нейтральной точки зрения. Даже если я смирилась с этим, всё равно 10 человек в день, что-то около того, напоминают мне об этом», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine cо ссылкой на Ski Chrono.

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