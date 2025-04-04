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Лу Жанмонно раскрыла, будет ли бороться в олимпийском сезоне за победу на Кубке мира

Лу Жанмонно раскрыла, будет ли бороться в олимпийском сезоне за победу на Кубке мира
Лу Жанмонно
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Французская биатлонистка четырёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно поделилась приоритетами на олимпийский сезон — 2025/2026. В завершившемся сезоне она стала второй, уступив победу в тотале немке Франциске Пройс.

«Для меня это будут скорее Олимпийские игры, в том смысле, что они проходят раз в четыре года. Даже если в моих глазах «Глобус» имеет большую спортивную ценность, чем золотая олимпийская медаль, в следующем году я отдам предпочтение золоту», — приводит слова Жанмонно Ski Chrono.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане (Италия) с 6 по 23 февраля. Для Лу Жанмонно эта Олимпиада станет первой в спортивной карьере.

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