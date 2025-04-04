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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — лидер, а Смольская стала второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — лидер, а Смольская стала второй
Виктория Сливко
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Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025, набрав 1701 очко. На второе место поднялась белорусская спортсменка Динара Смольская, в активе которой 1685 очков. Тройку сильнейших замыкает россиянка Наталия Шевченко (1660).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Виктория Сливко (Россия) — 1701 очко.
2. Динара Смольская (Беларусь) — 1685.
3. Наталия Шевченко (Россия) — 1660.
4. Тамара Дербушева (Россия) — 1653.
5. Ирина Казакевич (Россия) — 1575.
6. Анастасия Шевченко (Россия) — 1564.
7. Анастасия Халили (Россия) — 1563.
8. Анна Сола (Беларусь) — 1446.
9. Кристина Резцова (Россия) — 1446.
10. Елизавета Каплина (Россия) — 1396.

Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону - 2024/2025
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