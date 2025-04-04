Антон Смольский стал победителем зачёта спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025

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Белорусский биатлонист серебряный призёр ОИ-2022 Антон Смольский стал победителем зачёта спринтерских гонок Кубка Содружества в сезон-2024/2025. За шесть гонок в рамках турнира он набрал 618 очков.

На втором месте расположился россиянин Карим Халили, в активе которого 553 очка, а тройку сильнейших замкнул его соотечественник Евгений Сидоров (526 очков).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 618 очков

2. Карим Халили (Россия) — 553

3. Евгений Сидоров (Россия) — 526

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 518

5. Антон Бабиков (Россия) — 494

6. Эдуард Латыпов (Россия) — 492

7. Александр Корнев (Россия) — 489

8. Александр Логинов (Россия) — 480

9. Никита Поршнев (Россия) — 434

10. Даниил Серохвостов (Россия) — 420