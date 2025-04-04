Тамара Дербушева одержала победу в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025

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Российская биатлонистка Тамара Дербушева заняла первое итоговое место в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025. После шести стартов в сезоне в активе россиянки 603 очка.

На втором месте оказалась Анастасия Халили, в активе которой 594 очка, а тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич (578).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:

1. Тамара Дербушева (Россия) — 603 очка

2. Анастасия Халили (Россия) — 594

3. Ирина Казакевич (Россия) — 578

4. Виктория Сливко (Россия) — 575

5. Анастасия Шевченко (Россия) — 567

6. Динара Смольская (Беларусь) — 551

7. Наталия Шевченко (Россия) — 551

8. Анна Сола (Беларусь) — 543

9. Елизавета Каплина (Россия) — 504

10. Виктория Метеля (Россия) — 501