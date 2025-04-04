Тамара Дербушева одержала победу в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025

Российская биатлонистка Тамара Дербушева заняла первое итоговое место в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025. После шести стартов в сезоне в активе россиянки 603 очка.
На втором месте оказалась Анастасия Халили, в активе которой 594 очка, а тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич (578).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:
1. Тамара Дербушева (Россия) — 603 очка
2. Анастасия Халили (Россия) — 594
3. Ирина Казакевич (Россия) — 578
4. Виктория Сливко (Россия) — 575
5. Анастасия Шевченко (Россия) — 567
6. Динара Смольская (Беларусь) — 551
7. Наталия Шевченко (Россия) — 551
8. Анна Сола (Беларусь) — 543
9. Елизавета Каплина (Россия) — 504
10. Виктория Метеля (Россия) — 501