Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тамара Дербушева одержала победу в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025

Тамара Дербушева одержала победу в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025
Тамара Дербушева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Тамара Дербушева заняла первое итоговое место в зачёте спринтерских гонок Кубка Содружества — 2024/2025. После шести стартов в сезоне в активе россиянки 603 очка.

На втором месте оказалась Анастасия Халили, в активе которой 594 очка, а тройку сильнейших замкнула Ирина Казакевич (578).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:

1. Тамара Дербушева (Россия) — 603 очка
2. Анастасия Халили (Россия) — 594
3. Ирина Казакевич (Россия) — 578
4. Виктория Сливко (Россия) — 575
5. Анастасия Шевченко (Россия) — 567
6. Динара Смольская (Беларусь) — 551
7. Наталия Шевченко (Россия) — 551
8. Анна Сола (Беларусь) — 543
9. Елизавета Каплина (Россия) — 504
10. Виктория Метеля (Россия) — 501

Материалы по теме
Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко — лидер, а Смольская стала второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android