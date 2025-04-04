Эрик Перро заявил о желании выиграть общий зачёт Кубка мира и олимпийское золото

Французский биатлонист Эрик Перро высказался насчёт борьбы за «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2025/2026 и победы на Олимпиаде в Италии.

«Я думаю, что можно выиграть и то, и другое. В любом случае именно с такой целью я буду подходить к сезону. Посмотрим, куда она меня приведёт.

Как говорит Лу, Олимпиада проходит раз в четыре года. В подготовке к ней есть особый поход, даже больше, чем к главным стартам, которые проходят каждый год. Это две разные вещи, и готовиться к ним нужно по-разному. А после, если мы решим сделать перерыв в подготовке к Играм, будет сложнее соревноваться в общем зачёте, но на данный момент я настроен на то, чтобы побороться за обе награды», — приводит слова Перро Ski Chrono.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане (Италия) с 6 по 23 февраля. Для Лу Жанмонно эта Олимпиада станет первой в спортивной карьере.