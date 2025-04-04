Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эрик Перро заявил о желании выиграть общий зачёт Кубка мира и олимпийское золото

Эрик Перро заявил о желании выиграть общий зачёт Кубка мира и олимпийское золото
Эрик Перро
Аудио-версия:
Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро высказался насчёт борьбы за «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2025/2026 и победы на Олимпиаде в Италии.

«Я думаю, что можно выиграть и то, и другое. В любом случае именно с такой целью я буду подходить к сезону. Посмотрим, куда она меня приведёт.

Как говорит Лу, Олимпиада проходит раз в четыре года. В подготовке к ней есть особый поход, даже больше, чем к главным стартам, которые проходят каждый год. Это две разные вещи, и готовиться к ним нужно по-разному. А после, если мы решим сделать перерыв в подготовке к Играм, будет сложнее соревноваться в общем зачёте, но на данный момент я настроен на то, чтобы побороться за обе награды», — приводит слова Перро Ski Chrono.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане (Италия) с 6 по 23 февраля. Для Лу Жанмонно эта Олимпиада станет первой в спортивной карьере.

Материалы по теме
Лу Жанмонно раскрыла, будет ли бороться в олимпийском сезоне за победу на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android