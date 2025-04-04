Дмитрий Губерниев: увы, Серохвостов не прошёл проверку на профессионализм

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с недопуском российского биатлониста Даниила Серохвостова до спринта в рамках заключительного этапа Кубка Содружества — 2024/2025.

Серохвостов опоздал на материальный контроль, а после в интервью заявил в предвзятом отношении со стороны судей.

«Если бы дело касалось десятков секунд — может быть. Но когда дело касается, по разным оценкам, трёх-пяти минут и всё это на глазах у тренеров, у белорусов. Могли подать протест — и пиши пропало. Судьи даже кричали: «Давай быстрее!» Надо быть внимательным, контролировать ситуацию. Проверку на профессионализм, увы, не прошёл. Обидно: родители приехали, день рождения, порадовать всех зрителей хотелось. Можно было бы чуть‑чуть пойти на встречу, если бы ситуация была пограничная. Но так это было явное нарушение, и судьи всё сделали правильно, — сказал Губерниев «Матч ТВ».