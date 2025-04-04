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Франциска Пройс: первым делом после сезона съела шницель с картошкой фри

Франциска Пройс: первым делом после сезона съела шницель с картошкой фри
Франциска Пройс
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Немецкая биатлонистка двукратная чемпионка мира Франциска Пройс рассказала, чем занялась после возвращения домой из Хольменколлена. Там немка одержала победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Она также отметила важность поддержки возлюбленного — экс-биатлониста Симона Шемппа.

— Сколько времени вам потребуется, чтобы осознать всю грандиозность момента с завоеванием «Большого хрустального глобуса»?
— Ух, я всё ещё в процессе. Это может занять некоторое время.

— Насколько для вас была важна поддержка Симона Шемппа на протяжении многих сезонов и особенно в этом?
— Очень важна. Особенно все годы до этого момента, когда у меня было так много проблем с организмом и с иммунной системой.

— Какие первые три вещи вы сделали, когда вернулись домой?
— Съела шницель с картошкой фри, выспалась и поговорила с Симоном об этапе в Хольменколлене, — приводит слова Пройс пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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