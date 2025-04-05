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Сливко и Дербушева победили в одиночной эстафете в рамках Кубка Содружества в Мурманске

Сливко и Дербушева победили в одиночной эстафете в рамках Кубка Содружества в Мурманске
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Российские биатлонистки Виктория Сливко и Тамара Дербушева одержали победу в рамках женской эстафеты на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Второе место заняли представительницы Беларуси Ксения Воробей и Динара Смольская. Замкнули тройку лидеров россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Женщины. Одиночная эстафета
05 апреля 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Женщины:

1. Виктория Сливко – Тамара Дербушева (Россия-2) – 46.34,2.

2. Ксения Воробей – Динара Смольская (Беларусь-1) – отставание +8,1.

3. Анастасия Халили – Виктория Метеля (Россия-1) +16,5.

4. Ирина Шаклеина – Анна Сола (Беларусь-2) +1.17,1.

5. Анастасия Гришина – Инна Терещенко (Россия-6) +1.46,6.

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